Mats Wilander mahnt: Kids in Australien machen, was Nick Kyrgios macht

Tennis-Legende Mats Wilander, Top-Ten-Spieler Casper Ruud und die ehemalige Weltranglistensiebte Barbara Schett sprechen über die jüngsten Ausraster von Alexander Zverev, Daniil Medvedev und Nick Kyrgios. "Ich weiß von Lleyton Hewitt, dass jedes Kind in Australien im Grunde das macht, was Nick Kyrgios macht", so Wilander.

00:02:35, vor 5 Minuten