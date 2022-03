Es war wohl zu schön, um wahr zu werden.

Als die Australian Open im Januar begannen, läutete Tennis-Deutschland den Countdown ein. Sieben Siege noch, dann würde Alexander Zverev als erster deutscher Mann seit Boris Becker im Jahr 1991 den Sprung auf Platz eins in der Weltrangliste schaffen. Das Fehlen von Novak Djokovic in Melbourne bot dem Hamburger die Chance, mit seinem ersten Grand-Slam-Titel die Spitzenposition einzunehmen.

Es kam bekanntlich anders. Zverev stolperte auf halber Strecke und schied gegen Denis Shapovalov im Achtelfinale aus. Djokovic blieb vorerst Branchenprimus - bis er seinerseits im Viertelfinale von Dubai patzte und Daniil Medvedev am 28. Februar das Zepter übernahm.

Die Regentschaft des 26-Jährigen endete nach nur drei Wochen. Das Drittrunden-Aus in Indian Wells gegen Gaël Monfils führte dazu, dass Djokovic in Abwesenheit am 21. März auf den Thron zurückkehrt.

Wie lange er dort bleibt? Völlig offen - trotz der Extraklasse des Serben.

Djokovic hat das Problem, dass er aufgrund seines Verzichts auf eine Impfung gegen das Coronavirus nur wenige Turniere zur Auswahl hat. Medvedev wiederum giert danach, schon beim ATP Masters in Miami ab 23. März auf Platz eins zurückzukehren. Der Weltranglistendritte Zverev hat dagegen nach seinem enttäuschenden Abschneiden vorerst an Boden verloren.

Nadal kommt mit Riesenschritten näher

Bleibt Rafael Nadal. Nach dem die Karriere des Superstars vergangenen Herbst aufgrund einer komplizierten Fußverletzung auf der Kippe stand, legte er in diesem Jahr den besten Saisonstart seiner Laufbahn hin. Nadal gewann das ATP-Event von Melbourne, die Australian Open, den Wettbewerb von Acapulco.

Nach 19 Matches ist der 35-Jährige, derzeit die Nummer vier der Welt, noch immer ungeschlagen in diesem Jahr. Gewinnt er das Masters von Indian Wells , macht er weiter massiv Boden gut im Ranking.

Aktuell beträgt Nadals Rückstand auf Leader Medvedev 2100 Punkte, Zverev hat 1100 Zähler weniger auf dem Konto, Djokovic nur 150.

Justine Henin im Exklusiv-Interview mit Eurosport auf den Punkt. Es ist lange her, dass der Kampf um Rang eins dermaßen offen war. "Im Moment scheint es so, als ob es an der Spitze bei den Männern ein wenig an Klarheit mangelt. Die Kräfteverhältnisse sind schwer zu beurteilen. Eine sehr spannende Phase. Wer kann schon sagen, was in den nächsten Monaten passieren wird?", brachte es Tennis-Legendeauf den Punkt.

Medvedev: Halbfinale reicht für Rückkehr auf Platz eins

Eines immerhin weiß man: Medvedev wird die "Pole Position" zurückerobern, wenn er in Miami mindestens das Halbfinale erreicht. Damit würde der Moskowiter 180 ATP-Punkte hinzugewinnen, da er im Vorjahr im Viertelfinale ausschied. An Djokovic, der ab kommendem Montag 100 Zähler vor Medvedev liegt und auch in Miami nicht antreten kann, wäre er damit wieder vorbei.

Der US-Open-Champion ist guter Dinge, dass das Unternehmen Erfolg hat. "Ich weiß, dass ich die Führung verlieren werde, also muss ich in Miami versuchen, sie zurückzubekommen. Normalerweise fühle ich mich in Miami im Hinblick auf mein Spiel ein bisschen besser", erklärte Medvedev. Forsche Nachfragen, ob ihn der schnelle Verlust von Platz eins wurme, konterte er mit einer rhetorischen Frage: "Ist es besser, für, sagen wir, eine Woche im Leben die Nummer eins zu sein oder ist es besser, dort niemals hinzukommen?", so der 26-Jährige auf einer Pressekonferenz in Indian Wells.

Die Aussichten für Medvedev, in diesem Jahr weitere Wochen als Nummer eins zu sammeln, sind aber gut. Zwar steht im April die eher ungeliebte Sandplatz-Saison an, doch die bietet dem Russen die Chance, kräftig zu punkten. Im Vorjahr spielte er nur die Events von Rom, Madrid und Roland-Garros und zog dabei 10, 90 sowie 360 Zähler an Land. Deutlich weniger als Djokovic, Nadal und Zverev. Mit Topergebnissen in dieser Saison könnte sich Medvedev im Ranking von dem Trio absetzen.

Harter Job für Djokovic, Nadal und Zverev

Djokovic fuhr 2021 dagegen mit seinem Turniersieg bei den French Open (2000 Punkte) sowie den Auftritten in Monte-Carlo (90), zweimal in Belgrad (90 und 250) und Rom (600) eine reiche Ernte ein. Es wird ein Kraftakt, dies zu verteidigen. Nach derzeitigem Stand kann und wird der 34-Jährige in Monte-Carlo, Belgrad und Roland-Garros starten

Für den Weltranglistendritten Zverev bietet sich derweil schon in Miami die Gelegenheit, aufzuholen. Im Vorjahr schied der Olympiasieger bereits in Runde zwei aus, ganze zehn Punkte war das kurze Gastspiel in Florida wert. Kniffliger wird es dann auf Sand, wo Zverev in der Vorsaison 90 (Monte-Carlo), 45 (München), 1000 (Madrid), 180 (Rom) und 720 (French Open) Punkte sammelte.

Den härtesten Job auf Sand hat allerdings Nadal, der seine Teilnahme für das Hartplatz-Masters von Miami absagte, vor der Brust. In Monte-Carlo (180), Barcelona (500), Madrid (180), Rom (1000) und Roland-Garros (720) sahnte der Sandplatzkönig erwartungsgemäß ab.

Damit gilt noch immer, was Zverev vor Saisonbeginn im Eurosport-Podcast Das Gelbe vom Ball im Hinblick auf den Kampf um die Spitze im Ranking sagte: "Es gibt tausend mathematische Spielereien." Oder anders ausgedrückt: Platz eins ist zum Schleudersitz geworden.

