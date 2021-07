Mit seiner voraussichtlichen Teilnahme in Washington startet Nadal seine Hartplatz-Tournee früher als in den vergangenen Jahren. Das Turnier in der US-Hauptstadt beginnt am 2. August.

Anschließend stehen die beiden Masters in Toronto und Cincinnati im Turnierkalender. Ob der 20-fache Grand-Slam-Sieger bei den 1000-er Turnieren aufschlagen wird, bleibt abzuwarten. Doch zu mindest eines der beiden Events könnte der Spanier spielen.

Am 30. August beginnt mit den US-Open das vierte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Dort will Nadal am liebsten seinen 21. Grand-Slam-Titel gewinnen.

