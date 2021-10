Dadurch hatte der 35-Jährige Wimbledon, die Olympischen Spiele und die US Open verpasst. Zuletzt hatte Onkel Toni Nadal für die Saison 2022 aber hohe Erwartungen geschürt: "Wir haben gelernt, mit seinen Verletzungsproblemen umzugehen", sagte der 60-Jährige und prognostizierte: "Ich bin zuversichtlich, dass 2022 ein gutes Jahr für ihn wird."

Die Bilder machen den Fans Hoffnung, dass Nadal beim ersten großen Highlight des nächsten Jahres an den Start gehen kann: Die Australian Open, die Nadal 2009 gewinnen konnte, starten am 17. Januar in Melbourne.

Tennis Vor Australian Open: Sportminister rät zu Impfung VOR EINER STUNDE

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Kerber im Achtelfinale von Indian Wells

Nächster Titel für Ruud: So triumphierte Norwegens Supertalent

WTA Indian Wells Kraftakt in Indian Wells: Kerber kämpft sich ins Achtelfinale VOR 20 STUNDEN