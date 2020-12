Nadal gewann die Australian Open bislang im Jahr 2009 zum einzigen Mal. Bei den French Open siegte der Sandplatzspezialist insgesamt 13 Mal (2005–2008, 2010–2014, 2017–2020). In Wimbledon triumphierte der Spanier 2008 und 2010 und die US Open konnte der 34-Jährige bereits vier Mal für sich entscheiden (2010, 2013, 2017 und 2019).

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie werden die Australian Open 2021 verschoben und beginnen wohl erst am 8. Februar. Bei vielen Tennisprofis steht die Teilnahme aufgrund der Quarantänebestimmungen in Australien noch in den Sternen. Doch Nadal wird jedenfalls in Melbourne aufschlagen.