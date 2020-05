In der sogenannten GOAT-Debatte hat sich der PR-Manager von Rafael Nadal, Benito Perez Barbadillo, auf Twitter mit dem spanischen Journalisten José Morón angelegt. Da dieser Roger Federer als den größten Tennisspieler der Geschichte bezeichnete, erklärte der Nadal-Manager: "Glücklicherweise folgt Tennis nicht Ihren Kriterien." Zudem bezichtigte er Morón wegen seiner Meinung der Unprofessionalität.

"Die Kriterien, die Sie dazu nicht festlegen, macht es sehr unprofessionell. Für Amateurtennis kann man das sehr gut machen. Aber wir sprechen über professionelles Tennis", polterte Perez Barbadillo in den Kommentaren des ursprünglichen Tweets.

In diesem hatte Morón, Chefredakteur des spanischen Tennis-Portals "Punto de Break", schon in weiser Voraussicht versucht, die Wogen der erwartbaren Kritik zu glätten.

"Als ich die Doku über Jordan (Michael, d. Red.) gesehen habe, wurde mir etwas klar. Ich habe darüber nachgedacht, es zu sagen oder nicht, weil sich sicherlich jemand beleidigt fühlt. Aber Sie müssen nicht wie ich denken, das ist nur meine Sichtweise des Sports. Meiner Meinung nach ist Roger Federer der Größte in der Tennis-Geschichte", schrieb der spanische Journalist.

Journalist: Federer hat Tennis verändert

Für ihn zählten in dieser Diskussion nicht nur die Zahlen, also die Anzahl der Siege und Rekorde, sondern auch wie der einzelne Sportler seine Sportart abseits des Platzes beeinflusst habe, so Morón.

Er versuchte dies im Fall des Schweizers auch genau zu erklären: "Federer hat wie Jordan eine neue Spielweise erfunden. Er hat den Sport verändert. Er machte viele darauf aufmerksam, in seine Fußstapfen zu treten oder daran zu denken, sich selbst zu motivieren und besser sein zu wollen als er. Das passiert nur, wenn man der Beste ist in dem, was man macht."

Perez Barbadillo legte sich in der Folge auch noch mit einigen Twitter-Usern an, die ihn beruhigen wollten. "Leider verstehen es einige immer noch nicht", schrieb der Nadal-Manager. Er habe keine Zweifel, dass Federer der GOAT sein könnte: "Aber wenn ein Journalist so etwas behauptet, dann muss er erklären, was die sportlichen Kriterien sind."

