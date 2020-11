Der 13-malige French-Open-Sieger erreichte am 25. April 2005 erstmals die Top Ten. Seine schlechteste Platzierung seither hatte Nadal 2015 inne.

Damals fiel der heute 34-Jährige wegen anhaltender gesundheitlicher Probleme im Jahr 2014 bis auf Platz 10 zurück. Ansonsten wanderte Nadal oftmals zwischen der Spitzenposition und Rang zwei hin und her.

Zuletzt führte der Spanier im Januar 2020 die Weltrangliste an. Nach seinem Sieg bei den Australian Open eroberte allerdings Novak Djokovic den ersten Platz zurück. Im Rennen um die meisten aufeinanderfolgenden Wochen in den Top Ten dürften allerdings weder der Serbe noch Roger Federer ein Wörtchen mitreden. Beide fielen in den vergangenen Jahren jeweils nach Verletzungen aus der Spitzengruppe.