Naomi Osaka hat sich für den guten Zweck erneut als Designerin versucht. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin aus Japan entwarf gemeinsam mit ihrer Schwester zugunsten des Kinderhilfswerks UNICEF Schutzmasken - unter anderem mit einem Cartoon-Motiv. "Ich habe gesehen, dass alle in den USA dieselbe medizinische Maske trugen", sagte die 22-Jährige der "Vogue".

Sie hätte sich "daran erinnert, dass in Japan schon vor dieser ganzen Situation alle ziemlich modische Masken trugen".

Die frühere Weltranglistenerste lebt in den USA und zeigte schon in der Vergangenheit ihr Händchen für Mode. In diesem Jahr stellte Osaka bereits ihre Debütkollektion auf der New Yorker Fashion Week vor.

UTS Thriller im Endspiel: Berrettini triumphiert bei Ultimate Tennis Showdown VOR 10 STUNDEN

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Wegen Fotos mit Fans: Nach Djokovic auch Federer in der Kritik

Play Icon WATCH Kerber ganz offen: "Das war wie eine Vollbremsung" 00:03:58

Tennis Vielsagender Tweet: Osaka reagiert auf Isners Äußerungen über Plünderungen 03/06/2020 AM 04:57