Gründe für die Trennung nannte der Trainer nicht. Fissette hatte Osaka seit Ende 2019 betreut. Unter seiner Führung gewann sie 2020 die US Open und wenige Monate später die Australian Open.

"Sie hat eine ganze neue Generation inspiriert, sich in das Spiel zu verlieben und für das einzutreten, woran man glaubt", so Fissette weiter: "Es war unglaublich, Teil dieser Reise zu sein."

Seit ihrem bislang letzten Grand-Slam-Erfolg in Melbourne liegt hinter Osaka eine Achterbahnfahrt. Bei den French Open wollte sie nicht an den obligatorischen Pressekonferenzen teilnehmen und trat schließlich nicht mehr zu ihrem Zweitrundenmatch an.

Osaka sprach in diesem Zug öffentlich ihre mentalen Probleme an und legte eine Spielpause bis zu den Olympischen Spielen in Tokio ein. In der Weltrangliste ist sie inzwischen auf Platz 84 abgerutscht, bei den French Open in diesem Jahr scheiterte sie bereits in Runde eins.

