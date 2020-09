Von ihrem ersten Spiel bis zu ihrem Sieg über Victoria Azarenka im Finale der US Open kam Osaka mit einer schwarzen Maske auf den Court. Sieben Namen standen darauf. Von Breonna Taylor über George Floyd bis hin zu Tamir Rice - allesamt schwarze Person, die in den USA durch Polizeigewalt ums Leben gekommen waren.

Dieses Ritual war ein Zeichen des Protests und der Solidarität. Für ihre starke Botschaft musste der Grand-Slam-Champion in den sozialen Medien jedoch viel Kritik einstecken. Allerdings bewies Osaka wieder einmal, dass sie nicht unterzukriegen ist. Der Tennis-Star wandte sich per Twitter an ihre Gegner.

Naomi Osaka erhebt ihre Stimme im Kampf gegen Rassismus

"All die Leute, die mir sagen, ich solle die Politik aus dem Sport heraushalten (was überhaupt nicht politisch war), haben mich zum Sieg gepusht", schrieb Osaka, die in ihrer Message noch deutlicher wurde: "Glauben Sie mir, ich werde versuchen, so lange wie es geht, in eurem TV zu sein", twitterte die Grand-Slam-Siegerin.

Osaka, deren Vater Haitianer und Mutter Japanerin ist, sprach sich bei den US Open gegen Rassismus und Rassengewalt aus, sowohl in den sozialen Medien als auch in den Interviews während des Turniers. Nach ihrem Triumph über Azarenka wurde sie gefragt, welche Botschaft sie mit ihren Masken vermitteln wolle.

Ohne zu zögern, spielte die 22-Jährige die Frage an die Zuschauer zurück: "Welche Botschaft ist bei Ihnen angekommen?", wollte die Japanerin wissen. "Ist das nicht die eigentliche Frage? Ich denke, es geht darum, die Leute dazu zu bringen, ihre Stimme zu erheben", so Osaka, die bei den US Open den dritten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere feierte.

