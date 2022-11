Tennis

Next Generation ATP Finals: Dominic Stricker überrascht Lorenzo Musetti - auch Jack Draper siegt

Dominic Stricker schlägt Lorenzo Musetti bei den Next Generation ATP Finals in Mailand in einem wahren Krimi 3:2. Jack Draper gelingt gegen Chun-Hsin Tseng der erste Sieg.

00:01:34, vor 44 Minuten