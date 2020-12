Es ist noch gar nicht so lange her, da wären viele in der Tennis-Szene froh gewesen, wenn Nick Kyrgios sich einen Maulkorb verpasst hätte. "Er muss lernen, den Mund zu halten", forderte etwa Australiens Tennis-Legende John Newcombe seinen jungen Landsmann im Dezember vergangenen Jahres auf.

Es war eine Zeit, in der die Öffentlichkeit vor allem den "Bad Boy" Kyrgios kannte. Den Kyrgios, der nach einem neuerlichen Eklat beim Masters von Cincinnati gerade eine sechsmonatige Bewährungsstrafe zu bewältigen hatte und dem bei weiteren Aussetzern drakonische Strafen und lange Sperren gedroht hätten.

Kyrgios hatte im August 2019 in Cincinnati Schläger zertrümmert, in Richtung des Referees gespuckt und ihn beleidigt. Obendrein legte er sich mit dem Publikum an.

Vorfälle wie dieser prägen seit Jahren das Image des Australiers, der stets mit genauso viel Talent wie Unbeherrschtheit auffiel.

Kyrgios ist plötzlich der Vernünftige

In diesem Jahr nun lernten Fans und Medien ganz neue Facetten des 25-Jährigen kennen. Kyrgios engagierte sich für die Opfer der schlimmen Buschbrände in Australien, verzichtete auf die Teilnahme an fragwürdigen Tennis-Events wie dem Adria Cup während der Corona-Pandemie und sprach offen über psychische Probleme.

Kyrgios' Wort hat inzwischen ein ganz anderes Gewicht.

Das Enfant terrible ist plötzlich der Vernünftige, der Reflektierte, derjenige, der eigene Wünsche hinten anstellt. Dies wurde umso deutlicher, nachdem sich Stars wie Novak Djokovic, Alexander Zverev oder Dominic Thiem bei der Adria Tour vergnügten und massive Kritik auf sich zogen. Die abendlichen Party-Bilder aus einem Club in Belgrad brachten das Fass zum Überlaufen.

Kyrgios kommentierte die Vorkommnisse gewohnt scharfzüngig.

"Erschreckend, dass manche Menschen überhaupt keine Verantwortung übernehmen", schrieb der Weltranglisten-45. auf Instagram.

Kyrgios greift Zverev an: "Das nervt mich wirklich"

Vor allem für Zverev, der sich nach der Adria Tour in eine 14-tägige Quarantäne begeben wollte und trotzdem sechs Tage später auf einer Party von Star-Designer Philipp Plein auftauchte, hatte Kyrgios kein Verständnis. "Wie egoistisch kann man sein? Das nervt mich wirklich. Diese Tennis-Welt regt mich echt auf", attackierte er die deutsche Nummer eins heftig.

Kyrgios ist ein Lautsprecher geblieben, neu ist nur, dass er bei seinen verbalen Angriffen inzwischen die besseren Argumente auf seiner Seite hat.

Die Frage, weshalb er in den vergangenen Jahren so häufig mit Eklats und Ausrastern für Negativschlagzeilen sorgte, beantwortete der Tennisprofi im November dann gegenüber dem "Sunday Telegraph" aus Sydney. Depressionen hätten ihm das Leben auf der Tour schwer gemacht, ihn "an einen einsamen, dunklen Ort" geführt.

"Ich wollte das Tageslicht nicht sehen"

Er habe sich gefühlt, "als wäre niemand an mir als Person interessiert. Alle sahen mich nur als Tennisspieler und wollten mich benutzen. Ich verlor die Freude am Spiel und geriet außer Kontrolle." Das äußerte sich nicht nur in Ausrastern oder Debatten mit Schiedsrichtern, sondern auch in fast abgeschenkten Spielen.

2016 unterlag Kyrgios beim Masters von Schanghai Mischa Zverev mit 3:6, 1:6. Dabei kam es zu so bizarren Momenten wie im ersten Satz, als er bei 1:3 und Breakball gegen sich extrem langsam servierte und schon Richtung Bank lief, bevor Zverev überhaupt seinen Return schlagen konnte.

In Schanghai sei es auch gewesen, wo er "eines Tages aufwachte, es war vier Uhr am Nachmittag und ich lag immer noch bei geschlossenen Vorhängen im Bett. Ich wollte das Tageslicht nicht sehen", berichtete Kyrgios. Umso erstaunlicher, wie offen er heute mit dem schwierigen Thema umgeht.

Vorbild Kyrgios ändert sein Image

Kyrgios will eben auch Vorbild sein. Besonders am Herzen liegt ihm dabei die Arbeit an seiner NK Foundation, die benachteiligten Kindern hilft. "Wenn ich nicht spiele oder trainiere, dann arbeite ich daran", erklärt der Australier auf der Webseite der Foundation.

Diese positive Seite mit all' ihren Schattierungen hat Kyrgios freilich nicht erst in diesem Jahr an sich entdeckt - aber 2020 ist die erste Saison, in der es ihm gelingt, damit sein öffentliches Bild zu prägen.

Die Gefahr, dass Nick Kyrgios in den kommenden Jahren aber nicht mehr Nick Kyrgios ist, scheint minimal - und eigentlich kann das auch niemand ernsthaft wollen, schließlich ging dem Tennis-Zirkus sonst doch einer seiner größten Entertainer verloren ...

