Buzz

Kyrgios stellte dazu auch ein Video online, in welchem er mit Tattoo-Künstler Dave Chavez über die Entscheidung für die Tätowierung sprach. Dabei erklärte, wieso er seiner Meinung nach einer der wenigen Tennisstars mit sichtbaren Tattoos ist.

"Es gibt keine Zweifel, dass Tennis ein Sport der Weißen ist. (...) Die Kultur im Tennis ist einfach anders. Deswegen wurde ich in der Vergangenheit so oft dafür kritisiert, was ich mache, wie ich aussehe oder wie ich bin. Ich mache da nichts falsch, aber dieser Sport hat so jemanden wie mich halt noch nicht erlebt", meinte Kyrgios.

In der NBA sei es im Gegensatz dazu schließlich völlig normal, dass sich viele Stars tätowieren lassen, so der 24-Jährige weiter. Neben Bryant verewigte Lakers-Fan Kyrgios auf seinem Arm auch noch NBA-Star Lebron James. "Kobe und der King sind für immer bei mir & dazu noch ein paar Jordans", schrieb der Australier zu einem weiteren kurzen Video.

