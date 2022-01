Auf die Frage, um welchen Betrag es sich bei der Investition von Djokovic handele, verweigerte Loncarevic eine Antwort. QuantBioRes besitzt etwa elf Forscher, die in Dänemark, Australien und Slowenien arbeiten, so Loncarevic.

Das Unternehmen entwickelt ein Peptid, das das Coronavirus daran hindert, die menschliche Zelle zu infizieren. Man rechnet damit, in diesem Sommer klinische Versuche in Großbritannien zu starten, fügte er hinzu. Ein Sprecher des Weltranglistenersten Djokovic zeigte auf die Bitte um eine Stellungnahme keine sofortige Reaktion.

Die Nummer eins der Tenniswelt hat eine weltweite Debatte über die Rechte von Menschen ausgelöst, die sich nicht impfen lassen wollen, nachdem er in der Nacht zum Sonntag aus Australien abgeschoben worden war und damit nicht an den Australian Open in Melbourne teilnehmen kann.

Djokovic hatte zunächst von den Australian-Open-Veranstaltern aufgrund eines positiven COVID-Tests eine medizinische Ausnahmeregelung genehmigt bekommen.

