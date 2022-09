Tennis

novak Djokovic: "Habe immer noch Hunger und Leidenschaft"

Novak Djokovic befindet sich gerade in Tel Aviv, wo er an den Watergen Open teilnimmt. Der 35-Jährige denkt noch nicht an den Ruhestand und erklärt, dass er sein Karriereende noch nicht geplant habe.

00:01:32, vor 8 Minuten