Ein Tweet, der bei Jelena Djokovic auf Unverständnis stieß. "Ist das ein echtes, internationales Tennismagazin @atptour? Wow", antwortete sie.

Später begründete die Serbin ihre Reaktion. "Novaks Meldung für das Turnier war basierend auf den Tennisregeln und der Weltrangliste automatisch. Was also war die Logik hinter Ihrem Tweet?", wollte sie wissen.

Doch die Zeitschrift konterte. "Momentan ist er auch automatisch für Cincy (Masters in Cincinnati, Anm. d. Red.) und die US Open gemeldet", hieß es im Antworttweet. "Wird er sich nun abmelden, da er die Regeln nicht befolgen will, oder wartet er bis zur letzten Minute wie in Montreal? Oder vielleicht bis nach der Auslosung wie in Indian Wells?"

Doch dabei ließ es das Magazin nicht bewenden und richtete sich noch einmal direkt an Jelena Djokovic. "Es wäre großartig, wenn Sie ihn dazu bringen, Stellung zu beziehen und von diesen Events zurückzuziehen, sodass nicht die ganze Tenniswelt die nächsten Wochen darüber spricht, dass er sich nicht impfen lässt."

Djokovic: "Seien Sie das, was Sie sein sollen"

"Am wichtigsten für ihn ist es, ein Tennis-Champion zu sein", erwiderte daraufhin Frau Djokovic. "Und da hat er Stellung bezogen. Da Sie ein Tennismagazin sind, könnten sie sich in den nächsten Wochen vielleicht darauf konzentrieren?"

Sie ergänzte: "Beziehen Sie Stellung. Seien Sie das, was Sie sein sollen. Ein Tennismagazin, das über Tennis schreibt."

