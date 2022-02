Die ehemalige Florettfechterin und heutige Staatssekretärin für Sport, Valentina Vezzali, deutete zuletzt eine Teilnahme des Serben an dem Wettbewerb in der italienischen Hauptstadt an. "Was Tennis betrifft, ist eine Impfpflicht nicht vorgesehen", sagte sie der "La Repubblica".

Panatta schmeckt ein möglicher Einsatz von Djokovic bei dem Event in Rom nicht, wenn eine Ausnahme für einen ungeimpften Spieler gemacht werden würde, nur weil Djokovic zur Elite des Tennissports gehört.

"Ich glaube, dass das Gesetz für alle gleich sein muss. Seine Teilnahme zuzulassen, verursacht immer mehr Verwirrung, indem die falsche Botschaft übermittelt wird. Ich finde seine Anwesenheit inakzeptabel", sagte Panatta. "Dieses Argument hat trotz der öffentlichen Bedeutung des Spielers keine Grundlage und interessiert mich nicht mehr."

Der French-Open-Gewinner von 1976 erklärte, dass die Strahlkraft der Australian Open trotz der Abwesenheit des neunmaligen Champions unverändert geblieben sei. Dies wäre laut Panatta auch bei dem Wettbewerb in Rom der Fall.

Panatta nennt Australian Open als Beispiel

"Die Australian Open zum Beispiel waren auch ohne ihn ein großartiges Turnier. Das Gleiche gilt für die Internazionali di Roma, die auch in seiner Abwesenheit einen großen Erfolg erzielen würden", betonte Panatta.

