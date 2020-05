Novak Djokovic hat über die mentalen Probleme während der aktuellen Quarantäne gesprochen. Im Interview mit "Sky Sports Italia" meinte der Serbe: "Zu Beginn war ich mental etwas leer und verwirrt, denn der Zeitplan war nicht klar." Danach habe er mit seinem Team gesprochen und versucht jeden Tag zu trainieren. Djokovic gestand zudem, dass er schon 2010 über einen Rücktritt nachgedacht hatte.

Novak Djokovic befindet sich in der Coronakrise mit seiner Familie in Quarantäne. Trotz der vielen zusätzlichen Zeit sei es für ihn wichtig "eine Routine zu haben", erklärte der Weltranglistenerste. Auch für Tennis-Profis allgemein sei es entscheidend, "dass der Kalender klar ist", so Djokvoic.

Offiziell wurde der Restart auf den 13. Juli festgelegt, doch "viele Leute sagen, dass es schwierig ist an diesem Tag wieder zu starten", meinte Djokovic.

Das WTA-Turnier des Rogers Cup, das ursprünglich vom 10. bis zum 16. August in Toronto stattfinden sollte, sei schließlich schon abgesagt worden, "das Männer-Event aber noch nicht", erklärte der 32-Jährige.

Hoffnung auf baldigen Restart

Man müsse einfach abwarten, "wie sich die Situation in den USA entwickelt, denn wir sollen ja im August dorthin reisen", so Djokovic weiter: "Es besteht die Möglichkeit, dass alle Events in Amerika abgesagt werden und dass wir erst im Herbst auf den Tennis-Platz zurückkehren."

Der diesjährige Australian-Open-Sieger hat dennoch die Hoffnung, dass man "vielleicht in zwei bis drei Monaten" zum Turnier in Rom fahren könne. "Hoffen wir einfach, dass wir bald wieder spielen können", sagte Djokovic.

In dem Interview gab der Serbe auch Einblicke in sein Seelenleben vor rund zwölf Jahren, als er nach eigenen Angaben kurz davor stand, seine Karriere frühzeitig zu beenden. Der Auslöser für diese Überlegung war unter anderem eine Niederlage gegen Jürgen Melzer im Viertelfinale der French Open 2010.

Djokovic dachte schon 2010 über Rücktritt nach

Die Verarbeitung dieser Niederlage sei für ihn "emotional wirklich schwierig" gewesen, berichtete Djokovic: "Ich habe danach viel geweint, denn ich hatte in meinem Leben, in meiner Karriere einen Moment, in dem alles zusammenkam und ich wirklich keinen Grund mehr gesehen habe weiterzumachen. Ich wollte mit dem Tennis aufhören."

Der Druck nach seinem ersten Majorsieg 2008 bei den Australian Open wurde für den jungen Tennis-Profi zunächst zu groß. Doch die Niederlage gegen den Österreicher in Roland Garros habe ihn transformiert: "Danach fühlte ich mich frei. Der angesammelte Druck machte mich zu müde zum Spielen, ich habe keine Freude mehr gespürt, ich fühlte mich nicht frei genug, um aggressiv zu spielen."

2011 holte Djokovic schließlich drei Grand-Slam-Titel.

