Die Frage, wer der beste Tennis-Spieler jemals ist, findet der Serbe hingegen schwer zu beantworten. Für ihn kommen dabei mehrere Aspekte zusammen:

" Ich denke, es ist eine Kombination aus Grand-Slam-Siegen, den Wochen als Nummer eins, den Masters-Siegen und der Head-to-Head-Statistik. Aber Grand Slams sind vermutlich das wichtigste. "

Sein Gegenüber Murray sieht besonders den Vergleich in den direkten Duellen als relevanten Punkt. Djokovic befindet sich seit mehr als einem Jahrzehnt in einem Dreikampf mit Rafael Nadal und Roger Federer um den Tennis-Thron, in dieser Zeit trafen die drei Spieler insgesamt 145 Mal aufeinander, wie Murray betonte.

Djokovic ist in beiden Vergleichen leicht überlegen.

Der Schotte geht sogar noch einen Schritt weiter und sieht einen Dreikampf um den GOAT-Titel. Seiner Meinung nach messen sich nämlich aktuell "die drei besten Tennis-Profis aller Zeiten".

Bei der Anzahl der Grand-Slam-Titel, die häufig als Gradmesser des Legendenstatus genommen wird, ist Djokovic mit 17 Major-Triumphen noch knapp hinter Nadal (19 Titel) und Federer (20 Titel). Murray findet jedoch, dass man auch zwischen den verschiedenen Belägen unterscheiden muss:

" Man hat Nadals Bilanz auf Sand, mit der keiner mithalten kann. Federers aktueller Bilanz in Wimbledon ist die Beste und deine Bilanz auf Hartplatz ist die Beste. "

Djokovic ist "sehr glücklich, im Gespräch für diese Auszeichnung zu sein", jedoch glaubt er, dass er das Thema erst nach seiner Karriere "aus einem distanzierteren, neutraleren Standpunkt betrachten" kann.

Djokovic: Diese Spieler sind bereit

Die aktuelle Nummer eins der Weltrangliste ist sich jedoch seines Alters bewusst und ist auch vor der jungen aufstrebenden Generation rund um Alexander Zverev (23) gewarnt:

" Wir sind nicht mehr die Jüngsten. Es gibt junge Spieler wie Thiem, Tsitsipas und Zverev, die reifen und die bereit sind, Grand-Slams zu gewinnen und sie sind nah dran. "

Der Österreicher Dominic Thiem (26) musste sich zu Beginn des Jahres erst im Finale der Australian Open Djokovic in fünf Sätzen geschlagen geben. Stefanos Tsitsipas konnte zum Abschluss der vergangenen Saison die ATP Finals gewinnen, Zverev gelang dieses Kunststück im Jahr zuvor.

Dennoch sieht Djokovic seine Generation bei den Major-Events weiterhin im Vorteil. "Wenn es um Grand Slams geht, glaube ich, dass wir, dich und Wawrinka eingeschlossen, uns auf ein nächstes Level heben", betonte der 32-Jährige:

" Bei jedem neuen Grand Slam, der kommt, fühle ich mich noch wohler. Ich glaube, man hat bei jedem Mal eine noch höhere mentale Stufe, aufgrund der Erfahrung. Es ist schwer, überrascht zu werden. "

