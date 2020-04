Indian Wells : the end of Djokovic win... with Fognini in double

Novak Djokovic und Fabio Fognini haben im Live-Video bei "Instagram" über Regeländerungen im Tennis gesprochen. "Ich finde, Coaching sollte erlaubt sein, aber nicht so, dass jeder es hört", erklärte Djokovic seinen Standpunkt. Sein italienischer Kollege stimmte dem 32-Jährigen zu und sprach sich gegen Mikrofone am T-Shirt des Coaches aus. "Der Spieler sollte direkt zum Trainer kommen", so Fognini.

Sowohl Djokovic als auch Fognini befürworteten die Coaching-Regel, die beim Frauen-Tennis bereits gang und gäbe ist.

Der Weltranglistenerste aus Serbien wurde in der Diskussion noch deutlicher: "Coaching passiert sowieso aus der Box, bei den Männern und auch bei den Frauen. Es geht nur darum, wie tolerant der Stuhlschiedsrichter ist und was er sieht", sagte Djokovic und fügte in Richtung Fognini noch an: "Das weißt du und das weiß ich."

Beim NextGen-Wettbewerb, dem Turnier der besten U21-Profis am Saisonende, wurden bereits einige Regeländerungen in der Praxis angewandt. Unter anderem deswegen ist Djokovic ein Fan des Events, das seit 2017 jährlich ausgespielt wird.

"Es ist es gut, um neue Regeln zu testen", so der Superstar. Der Wettbewerb sei beispielsweise aufgrund der Vier-Satz-Regel "schnell und dynamisch", was super sei, denn man müsse etwas unternehmen, "um die neue Generation an den Sport heranzuführen".

