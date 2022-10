Die Szene ging damals um die (Sport)-Welt, als Novak Djokovic bei den Australian Open den italienischen Journalisten Ubaldo Scanagatta auf einer Pressekonferenz imitierte.

Der Tennis-Journalist nahm gerade mit starkem italienischen Akzent Anlauf zu einer Frage und zählte ein paar Erfolge des Serben auf, als dieser ihm mit den inzwischen berühmten Worten "Not too bad" ins Wort fiel.

Djokovic imitierte dabei den Akzent und lachte sich anschließend schlapp.

Kurz darauf entschuldigte sich der Superstar bei dem Journalisten für seinen Gag, der aber auch als solcher angekommen war.

Garcia mit witziger Message an Djokovic

Caroline Garcia sprang nun, dreieinhalb Jahr später, auf den Zug auf. Das Portal "Jeu, Set et Maths" setzte einen Tweet ab, in dem darüber informiert wurde, dass die Französin und Djokovic nun beide je einen Turniersieg in dieser Saison auf Hartplatz, Sand und Rasen zu Buche stehen haben.

Garcia reagierte darauf, verlinkte Djokovic und imitierte diesen wiederum mit den Worten "Not too bad, not too bad".

Die 28-Jährige gewann in diesem Jahr die Events von Bad Homburg (Rasen), Warschau (Sand) und Cincinnati (Hartplatz). Djokovic triumphierte in Rom (Sand), Wimbledon (Rasen) und Tel Aviv (Hartplatz). In beiden Fällen muss man konstatieren: Not too bad ...

