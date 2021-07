Am Freitag, 30. Juli kommt es beim olympischen Tennisturnier in Tokio zum Traum-Halbfinale: Alexander Zverev trifft auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic aus Serbien. Eurosport überträgt das Duell live.

Die Partie ist als zweites Match auf dem Centre Court angesetzt und findet nach dem ersten Semifinale zwischen Karen Khachanov und Pablo Carreño Busta statt. Dieses beginnt um 8:00 Uhr MEZ.

Für Djokovic ist bereits die vierte Teilnahme an Olympischen Spielen. 2008 gewann er in Peking Bronze, 2012 wurde er Vierter, vor fünf Jahren in Rio scheiterte er überraschend in Runde eins am Argentinier Juan Martín del Potro, der später Olympia-Silber gewinnen sollte.

Nur mit seiner zweiten Olympia-Medaille dürfte sich Djokovic diesmal aber nicht zufrieden geben. Schließlich hat er nach seinen Triumphen bei den Australian Open, den French Open und in Wimbledon vor wenigen Wochen in diesem Jahr die historische Chance, den Golden Slam zu gewinnen. Dazu müsste er nach dem Olympiasieg auch noch die US Open gewinnen.

Auf dem Weg dahin muss Djokovic aber zunächst Alexander Zverev schlagen. So könnt ihr das Kracherduell sehen:

Olympia 2021: Novak Djokovic - Alexander Zverev live im TV bei Eurosport

Eurosport überträgt das Halbfinale zwischen Novak Djokovic und Alexander Zverev live im Free-TV auf Eurosport 1 in der "Olympia-Konferenz".

Novak Djokovic - Alexander Zverev: Olympia-Halbfinale im Livestream bei Eurosport auf Joyn

Das Spiel in voller Länge und ohne Unterbrechung gibt es im Livestream bei Eurosport auf Joyn. Zudem bietet auch das ZDF einen Livestream zur Partie Djokovic gegen Zverev an.

Olympia 2021: Djokovic - Zverev - Halbfinale im Liveticker

Eurosport.de bietet zum Halbfinale zwischen dem Weltranglistenersten und dem Weltranglistenfünften einen Liveticker an. Auf Eurosport.de gibt es zudem auch alle News und Highlight-Videos vom olympischen Tennisturnier und allen weiteren olympischen Wettbewerben in Tokio.

Olympia 2021 - Djokovic - Zverev: Alexander Zverev nach Sieg gegen Jérémy Chardy im Halbfinale

Alexander Zverev steht beim olympischen Tennisturnier im Halbfinale. Der an Nummer vier gesetzte Hamburger schlug am Donnerstag im Viertelfinale den Franzosen Jérémy Chardy nach einer souveränen Vorstellung 6:4, 6:1 und machte damit das Kracher-Halbfinale gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic perfekt. Der Serbe hatte sich zuvor mühelos 6:2, 6:0 gegen Kei Nishikori (Japan) durchgesetzt. | Zum Spielbericht

Olympia 2021 - Djokovic - Zverev: Novak Djokovic lässt Kei Nishikori im Viertelfinale keine Chance

Novak Djokovic ist nur noch zwei Schritte von olympischen Gold im Tokio entfernt. Der Weltranglistenerste aus Serbien feierte am Donnerstag im Viertelfinale gegen den Japaner Kei Nishikori einen klaren 6:2, 6:0-Erfolg und zog damit ins Halbfinale ein. Djokovic verwandelte nach 1:10 Stunden seinen dritten Matchball. In der Vorschlussrunde trifft der 34-Jährige nun auf Alexander Zverev. | Zum Spielbericht

