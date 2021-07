Vondrousova hatte in der Runde zuvor den Gold-Hoffnungen der Japanerin Naomi Osaka ein Ende bereitet. Da auch die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien) und die Nummer drei Aryna Sabalenka (Belarus) früh ausschieden, war Switolina ab dem Viertelfinale die am höchsten gesetzte Spielerin. Die 26-Jährige ist seit zwei Wochen mit dem französischen Tennisprofi Gael Monfils verheiratet, der ebenfalls in Tokio aufschlug.

