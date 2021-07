Tennis

Olympia - Tennis: Karen Khachanov schlägt Pablo Carreño Busta und steht im olympischen Finale

Karen Khachanov steht als erster Finalist bei den Olympischen Spielen in Tokio fest. Der Russe schlägt den besser positionierten Pablo Carreño Busta glatt in zwei Sätzen. In weniger als 90 Minuten dominiert er den Spanier und gewinnt mit 6:3 und 6:3. Khachanov steht nach einer bisher durchwachsenen Saison überraschend im olympischen Finale.

00:02:15, vor 8 Minuten