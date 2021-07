Bereits im Juni hatte die 29-Jährige angekündigt, nach der Saison 2021 ihren Schläger an den Nagel zu hängen.

In diesem Jahr konnte die Niederländerin nicht an ihr einstiges Leistungsmaximum anschließen, denn sie gewann von neun Spielen nur zwei. Begleitet haben sie dabei Schmerzen an der Achillessehne.

Die ehemalige Weltranglistenvierte trifft am Samstag auf Marketa Vondrousova. Im Doppel geht sie mit Demi Schuurs an den Start und spielt in der ersten Runde gegen das französische Duo Caroline Garcia und Kristina Mladenovic.

