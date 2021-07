Deutschlands Topspieler Alexander Zverev hat damit beim olympischen Tennisturnier in Tokio weiter Chancen auf zwei Medaillen.

Der Hamburger erreichte am Dienstag im Doppel das Viertelfinale. Im Achtelfinale setzte sich Zverev neben Struff gegen die Franzosen Jérémy Chardy und Gael Monfils mit 6:4, 7:5 durch.

Das Duo trifft nun auf Austin Krajicek/Tennys Sandgren (USA) - bei einem weiteren Sieg ist die Medaille zum Greifen nah. "Wir spielen gegen zwei Gegner, die im Doppel nicht weit oben stehen", sagte Zverev: "Aber das ist Olympia. Hier sind immer andere Gegner. Wir sind auch zwei Spieler, die normalerweise Einzel spielen."

Am frühen Nachmittag spielt zudem noch das deutsche Mixed-Doppel Laura Siegemund und Kevin Krawietz.

Die wichtigsten Spiele des Tages

LIVE: Alexander Zverev (GER/4) - Nikoloz Basilashvili (GEO) 6:4, 2:2

Nicht vor 12 Uhr: AustinKraijcek/Tennys Sandgren (USA) - Jan-Lennard Struff/Alexander Zverev (GER)

Nicht vor 13 Uhr: Bethanie Mattek-Sands/Rajeev Ram (USA) - Laura Siegemund/KevinKrawietz (GER)

9:11 Uhr: Zverev - Basilashvili 6:4, 2:2

Basilashvili serviert allerdings auch wieder gut. Ausgerechnet in den entscheidenden Momenten in Satz eins kam der erste Aufschlag nicht mehr, weshalb seine Quote beim ersten auch nur bei 53 Prozent liegt. Jetzt gewinnt er sein Service aber zu null. Er gleicht zum 2:2 aus.

9:06 Uhr: Zverev - Basilashvili 6:4, 2:1

Zverev behält sein starkes Spiel bei: Er serviert sehr schnell und platziert und kommt auch immer wieder ans Netz vor, um die Punkte schneller zu beenden. Mit einem Ass holt sich der Deutsche Eiwieder ein Service ohne Punktverlust. Zverev ist auf Kurs. Alleine im zweiten Satz hat der 24-Jährige bisher schon drei Asse gespielt. Eine Quote von insgesamt 89 Prozent beim ersten Aufschlag lässt sich auch sehen.

9:04 Uhr: Zverev - Basilashvili 6:4, 1:1

Für den Deutschen läuft damit erst einmal alles nach Plan. In knapp einer halben Stunde hat er den ersten Satz unter Dach und Fach gebracht. Auch Durchgang zwei beginnt Zverev mit einem starken Aufschlagspiel. Basiliashvili hat sich nach dem Break-Schock Ende des ersten Satzes gefangen. Sein Service zum 1:1 zieht der Georgier sicher durch.

8:58 Uhr: Zverev - Basilashvili 6:4

Und plötzlich ist die Chance für Zverev da. Er führt schnell 30:0 bei Aufschlag Basilashvili. Mit einer verzogenen Rückhand des Georgiers bekommt der Deutsche dann auch drei Satzbälle. Und ein weiterer unerzwungener Fehler seines Gegners bringt Zverev das Break und damit den Gewinn des ersten Satzes.

8:54 Uhr: Zverev - Basilashvili 5:4

Doch auch Zverevs Aufschläge kommen sehr stark: Vier Mal kann Basilashvili die über 200 km/h schnellen Schläge des Deutschen nicht wirklich retournieren. Zverev gewinnt sein Service zu Null. Jetzt wird der Druck auf seinen Gegner etwas höher, denn er schlägt gegen den Satzverlust auf.

8:50 Uhr: Zverev - Basilashvili 4:4

Die deutsche Nummer eins spielt sehr souverän, eine wirkliche Chance auf ein Break hatte Zverev bisher jedoch noch nicht. Er setzt den Georgier aber immer wieder unter Druck und zwingt ihn so zu mehr Fehlern. Der Aufschlag sitzt allerdings bei Basilashvili. Zwei Asse bringen ihm den Spielball zum 4:4, welchen er nach einem Rückhandfehler von Zverev verwandeln kann.

8:43 Uhr: Zverev - Basilashvili 3:3

Zverev macht bisher keine großen Fehler. Die beiden gehen auch in längere Ballwechsel. Jetzt bekommt der Deutsche womöglich eine Chance bei Aufschlag Basilashvili. Es geht über 30:30. Aber der Georgier behält die Ruhe und zieht sein Service durch.

8:35 Uhr: Zverev - Basilashvili 2:1

Der Deutsche legt gut im Achtelfinale gegen Basilashvili los. Er serviert sicher und bringt seine Aufschlagspiele durch. Doch auch sein Gegner gibt sich früh noch keine Blöße.

