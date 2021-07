Philipp Kohlschreiber erlebt mit 37 Jahren im Herbst seiner Karriere noch einmal ein echtes Highlight. Schon 2016 war er bei den Olympischen Spielen dabei. Für Tokio 2021 rückte er als vierter deutscher Starter dank des sogenannten "Protected Ranking" ins Feld, weil zahlreiche Spieler wie Rafael Nadal oder Dominic Thiem abgesagt hatten. Von jedem Land dürfen jeweils maximal vier Spieler und Spielerinnen am olympischen Tennisturnier teilnehmen. Über ihre Weltranglistenposition hatten sich schon Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer bei den deutschen Männern qualifiziert.

Als erster Gegner wartet direkt ein Medaillenkandidat auf den Augsburger. Stefanos Tsitsipas gewann in seiner Karriere bislang sieben Titel auf der ATP-Tour. Mit 22 Jahren ist er eines der Gesichter der neuen Generation, die sich anschickt, in die Fußstapfen der seit langer Zeit dominierenden Rafael Nadal, Roger Federer und Novak Djokovic zu treten.

Kohlschreiber und Tsitsipas trafen in ihrer Karriere bislang zweimal aufeinander. Ende Februar 2018 gewann der Grieche mit 4:6, 6:3, 6:4 in der zweiten Runde in Dubai auf Hartplatz. Im Oktober 2018 siegte erneut Tsitsipas. Im Viertelfinale von Stockholm gewann er mit 6:3, 7:6. Zum dritten Aufeinandertreffen in Melbourne Ende Januar 2020 trat Kohlschreiber nicht an.

Philipp Kohlschreiber - Stefanos Tsitsipas 1:3

10:20 Uhr: Die ersten beiden Vorschläge wandelt Kohlschreiber sicher in Punkte um. Das will Tsitsipas so nicht geschehen lassen. Er stürmt ans Netz und verkürzt. Nach einem schönen Ballwechsel sichert sich Tsitsipas mit einem Vorhand-Kracher die Breakchance. Die lässt er sich nicht nehmen und holt sich das erste Break. - 1:3

10:15 Uhr: Das dritte Spiel ist hart umkämpft. Die ersten beiden Punkte gehen an Kohlschreiber, der immer wieder stark retourniert. Tsitsipas schlägt hart und platziert von der Grundlinie, er hat aber immer wieder auch Fehler in seinem Spiel. Kohlschreiber schnuppert am Breakpunkt, am Ende setzt sich Tsitsipas aber durch. - 1:2

10:08 Uhr: Doch auch Kohlschreiber kommt gut in das Spiel rein und bringt sein Aufschlagspiel souverän durch. Er gewinnt 40:0. - 1:1

10:05 Uhr: Das Spiel beginnt, zunächst hat Tsitsipas Aufschlag. Er startet direkt mit einem Ass und setzt Kohlschreiber auch danach mit wuchtigen Grundlinienschlägen unter Druck. Nach einem Doppelfehler bringt er einen Aufschlag hart ins Feld. - 0:1

9.55 Uhr: Die Spieler sind auf dem Platz und spielen sich etwas ein.

9.45 Uhr: Das Spiel Kohlschreiber gegen Tsitsipas ist für 9:50 Uhr angesetzt. In wenigen Minuten beginnt das Match.

8:45 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker auf Eurosport.de. Mein Name ist Christian Missy und ich begleite für euch das Erstrunden-Spiel zwischen Philipp Kohlschreiber und Stefanos Tsitsipas. Viel Spaß!

