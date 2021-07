Tennis

Olympia 2021: Alexander Zverev im Halbfinal-Duell mit Novak Djokovic - so schätzt Rainer Schüttler die Chancen ein

Alexander Zverev und Novak Djokovic kämpfen im Halbfinale um den Einzug ins Olympia-Endspiel: Rainer Schüttler liefert in Tokio seine exklusive Einschätzung zum Duell der Tennis-Stars, die er vor Ort in japan in den letzten Tagen genau studiert hat.

00:03:13, vor einer Stunde