Am Sonntag, 1. August kommt es beim olympischen Tennisturnier in Tokio zum Endspiel: Alexander Zverev trifft auf den Weltranglisten-25. Karen Khachanov aus Russland. Eurosport überträgt das Duell live.

Gegner im Finale ist Khachanov, der sein Halbfinale gegen den Spanier Pablo Carreño Busta mit 6:3, 6:3 für sich entschied.

Im direkten Vergleich zwischen Zverev und Khachanov steht es 2:2, die beiden vergangenen Partien gewann der Russe.

So könnt Ihr den Kampf um Gold bei Eurosport sehen:

Eurosport überträgt das Halbfinale zwischen Alexander Zverev und Karen Khachanov live im Free-TV auf Eurosport 1 in der "Olympia-Konferenz".

Das Spiel in voller Länge und ohne Unterbrechung gibt es im Livestream bei Eurosport auf Joyn. Zudem bietet auch das ZDF einen Livestream zur Partie Zverev gegen Khachanov an.

Alexander Zverev hat den Dominator Novak Djokovic im Halbfinale der Olympischen Spiele von Tokio geschlagen und kämpft nun gegen Karen Khachanov (ROC) um Gold. Mit 1:6, 6:3, 6:1 hielt der 24-Jährige seinen Traum vom Olympiasieg am Leben - Djokovic dagegen kann den "Golden Slam" abschreiben. Olympia-Gold im Tennis-Einzel hat noch kein deutscher Mann gewonnen. | Zum Spielbericht

Zverev kämpft Djokovic nieder und erreicht Gold-Finale in Tokio

Karen Khachanov ist beim olympischen Tennisturnier in Tokio ins Einzel-Finale eingezogen. Der Athlet vom Russischen Olympischen Komitee (ROC) schlug am Freitag den Spanier Pablo Carreño Busta 6:3, 6:3 und spielt damit am Sonntag um die Goldmedaille | Zum Spielbericht