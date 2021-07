Tennis

Olympia 2021: Andy Murray verliert Doppel-Viertelfinale mit Joe Salisbury gegen Kroatien-Duo Cilic und Dodig

Für Andy Murray gibt es bei den Olympischen Spielen in Tokio kein Happy End. Nach seinem Ausstieg im Einzel verlor der Brite im Doppel an der Seite von Partner Joe Salisbury. Gegen Marin Cilic und Ivan Dodig (Kroatien) hatten die Briten im Viertelfinale trotz Satzführung das Nachsehen. Nach Einzelgold in Rio 2016 sowie Gold und Silber in London 2012 fährt Murray somit ohne Medaille heim.

00:01:14, vor einer Stunde