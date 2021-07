Tennis

Olympia 2021: Daniil Medvedev sorgt im Match gegen Fabio Fognini für Aufsehen - "Ich kann sterben"

Daniil Medvedev ist ein weiterer Tennis-Spieler, der mit der Hitze bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio nicht zurecht kommt. Beim Match gegen Fabio Fognini sagt der Russe zu Schiedsrichter Carlos Ramos, dass er hier sterben könne. Am Ende gewinnt der Weltranglistenzweite in drei Sätzen und kann sich abkühlen.

00:01:02, vor 3 Minuten