Tennis

Olympia 2021: Iga Swiatek bricht nach Niederlage gegen Paula Badosa in Tränen aus

Nach der Niederlage gegen die Spanierin Paula Badosa in der zweiten Runde des Olympischen Tennisturniers bricht Iga Swiatek in Tränen aus. Es war ihre erste Olympiateilnahme und die Roland-Garros-Gewinnerin von 2020 war sichtbar emotional überwältigt, nachdem Badossa sie in zwei Sätzen 6:3, 7:6 (7:4) besiegt hatte.

00:01:12, vor 30 Minuten