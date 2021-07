Tennis

Olympia 2021: Kevin Krawietz und Tim Pütz souverän im Doppel-Achtelfinale

Der zweimalige French-Open-Champion Kevin Krawietz und Tim Pütz sind mit einer bärenstarken Vorstellung ins Achtelfinale des olympischen Doppel-Turniers eingezogen. Die Tennisprofis aus Coburg und Frankfurt/Main schlugen in der ersten Runde das argentinische Duo Facundo Bagnis/Diego Schwartzman völlig verdient und ungefährdet in genau einer Stunde glatt in zwei Sätzen mit 6:2, 6:1. (SID)

00:00:56, vor 26 Minuten