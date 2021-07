Tennis

Olympia 2021: Laura Siegemund unterliegt Elina Svitolina nach großem Kampf - die Highlights

Laura Siegemund ist beim olympischen Tennisturnier in der ersten Runde an der Nummer vier gesetzten Elina Svitolina (Ukraine) gescheitert. Siegemund kämpfte sich nach Satzrückstand nochmal zurück ins Spiel, verlor am Ende aber nach 3:06 Stunden 3:6, 7:5, 4:6. Die Highlights der Erstrundenpartie im Video.

00:01:24, vor einer Stunde