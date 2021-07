Tennis

Olympia 2021: Mischa Zverev blickt aufs Halbfinale zwischen Zverev und Djokovic

Alexander Zverev trifft im olympischen Halbfinale auf Novak Djokovic, der nach drei gewonnen Grand-Slam-Turnieren in 2021 auf den Golden Slam schielt. Eurosport-Experte Mischa Zverev zeigt, was den Djoker so stark macht und welche Waffen sein Bruder gegen den Serben einsetzen muss.

vor einer Stunde