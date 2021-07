Im August 2020 war bei Suarez Navarro ein bösartiger Tumor im Lymphsystem festgestellt worden. Das sogenannte Hodgkin-Lymphom hatte eine sechsmonatige Chemotherapie und eine Tennispause unumgänglich gemacht. Ihr Comeback auf der Tour feierte sie bei den French Open in Paris, verlor dabei aber ebenso wie in Wimbledon in der ersten Runde, erhielt aber jeweils großen Applaus.

Suarez Navarro bestreitet, wie bereits vor ihrer Erkrankung geplant, die letzte Saison ihrer Karriere. Sie trifft in Tokio in der zweiten Runde nun auf die Wimbledon-Finalistin Karolina Pliskova (Tschechien).

