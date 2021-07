Tennis

Olympia - Tennis: Alexander Zverev berichtet im Interview mit Bruder Mischa von der Hitze in Tokio

Alexander Zverev steht nach einer beeindruckenden Leistung im Olympischen Halbfinale und trifft auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic. Im Interview stellt er sich den Fragen seines Bruders Mischa. Der Deutsche schildert die tropische Hitze und schweren Bedingungen in seiner Achtelfinal-Partie am Tag zuvor. Zverev kämpft mit den enormen Temperaturen in Tokio.

00:02:41, vor 32 Minuten