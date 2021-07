Tennis

Olympia - Tennis: Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff bezwingen Hurkacz/Kubot im Doppel

Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff treten beim olympischen Tennis-Turnier in Tokio 2021 gemeinsam im Doppel an. Die Auslosung ergab für die Deutschen zum Start eine schwere Aufgabe. Es geht gegen die an Nummer fünf gesetzten Polen Hubert Hurkacz und Lukasz Kubot. Der erste Satz geht klar mit 6:2 an die Deutschen. Der zweite Durchgang bringt die Entscheidung im Tie-Break.

00:00:48, vor einer Stunde