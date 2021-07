Tennis

Olympia 2021: Svitolina schaltet Sakkari nach Satzrückstand aus und steht im Viertelfinale - Highlights

Elina Svitolina hat das Viertelfinale des olympischen Tennisturniers in Tokio erreicht. In einem hochklassigen Match setzte sich die 26-jährige Ukrainerin trotz Satzrückstand 5:7, 6:3, 6:4 gegen die Griechin Maria Sakkari durch. Svitolina stellte dabei ein ums andere Mal ihre Qualitäten am Netz unter Beweis. Die Highlights im Video.

00:01:28, vor einer Stunde