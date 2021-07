Tennis

Olympia 2021: Jan-Lennard Struff im Einzel und Doppel mit Alexander Zverev in der nächsten Runde

Die deutschen Athleten und Athletinnen sind sehr erfolgreich in das Tennisturnier der Olympischen Spiele 2020 in Tokio gestartet. In vier von fünf Partien war die deutsche Delegation erfolgreich. Bei den Damen kam Anna-Lena Friedsam weiter und in der Herrenkonkurrenz konnte Jan-Lennard Struff, im Einzel und im Doppel in die nächste Runde einziehen.

00:01:33, vor 35 Minuten