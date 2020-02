Nadal, der nach 2008 in Peking und 2016 in Rio de Janeiro sein drittes olympisches Gold anstrebt, startet in Tokio wohl den dreifachen Versuch dafür. In einem Interview mit der "Marca" präsentierte der 33-Jährige sich voller Siegeswillen hinsichtlich des Turniers:

" Bei den Olympischen Spielen ist man immer bemüht, sein Maximum zu geben. Ich würde gerne bei allen Bewerben starten. "

Doch Genaueres wollte der Mallorquiner damals noch nicht bestätigen. Entscheidend wird aber Nadals körperliche Verfassung zum Zeitpunkt der Olympischen Spiele (24. Juli bis 9. August live bei Eurosport und im Eurosport Player) sein und über die Quantität seiner Teilnahme entscheiden. Seine mögliche Mixed-Partnerin gab sich zuletzt ebenfalls voller Vorfreude. "Ich würde gerne bei den Olympischen Spielen sein, weil es etwas ganz Besonderes ist", sagte die 26-jährige Muguruza.

