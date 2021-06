Publiziert 24/06/2021 Am 14:17 GMT | Update 24/06/2021 Am 14:19 GMT

Der dreimalige Grand-Slam-Champion hatte 2012 bei seinen "Heimspielen" in London im Finale in Wimbledon über Roger Federer (Schweiz) triumphiert. Vier Jahre später in Rio bezwang er den Argentinier Juan Martin del Potro. Ab dem Jahr 2018 plagten ihn Verletzungen, Murray stand kurz vor dem Karriereende.

In Tokio fehlen im olympischen Tennisturnier einige prominente Namen. Neben dem Grand-Slam-Rekordsieger Rafael Nadal (Spanien) haben US-Open-Champion Dominic Thiem (Österreich) und der Kanadier Denis Shapovalov ihre Teilnahme abgesagt.

Murrays alte Rivalen Federer und Novak Djokovic (Serbien) sind dagegen am Start.

(SID)

