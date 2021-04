Publiziert 23/04/2021 Am 12:45 GMT | Update 23/04/2021 Am 12:45 GMT

In einem "Instagram"-Post schrieb der Franzose, dass die Tour "langweilig, traurig und lächerlich" geworden sei. Sein Ziel sei zudem, bei jedem Turnier in der ersten Runde auszuscheiden, um die Blase so schnell wie möglich wieder verlassen zu können.

Im aktuellen Kalenderjahr hat Paire erst ein einziges Match gewonnen. In Monte Carlo erklärte er, keinen Spaß am Spiel zu haben.

Ein weiterer Grund für die Sperre sei laut FFT zudem das Verhalten des Spielers beim ATP Turnier in Buenos Aires. Dort fluchte er lautstark und spuckte auf den Platz.

French Open Becker exklusiv: Dieses Problem muss Thiem schnell lösen GESTERN AM 06:56

Nach derzeitigem Stand wäre der Weltranglisten-35. eigentlich für die Spiele in Tokio qualifiziert. Jeder nationale Verband kann im Einzel der Männer maximal vier Starter stellen, und Paire ist aktuell viertbester Franzose im Ranking.

Das Gelbe vom Ball - der Tennis-Podcast von Eurosport:

Das könnte Dich auch interessieren: Besessen von Rekorden? Djokovic widerspricht Nadal

Nishikori verlangt Nadal alles ab

French Open "Das ist rücksichtslos!" Rittner kritisiert French Open 21/04/2021 AM 06:58