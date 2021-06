Bereits 2008 in Peking, 2012 in London und 2016 in Rio hatte die Spanierin an Olympischen Spielen teilgenommen. In China scheiterte sie zum Auftakt, in England kam sie in die zweite Runde und in Brasilien bis ins Achtelfinale.

Die 32-jährige Suárez Navarro gibt ihre Abschiedstournee, nachdem sie bereits vor ihrer Krebserkrankung bekannt gab, dass sie nach der Saison aufhört.

Bei der Spanierin war im August 2020 ein bösartiger Tumor im Lymphsystem festgestellt worden. Anschließend musste sich Suárez Navarro einer sechsmonatigen Chemotherapie unterziehen und eine Tennispause einlegen.

Im April gab sie bekannt, dass sie den Kampf gegen den Krebs gewonnen hat und feierte bei den French Open Anfang Juni ihr Tennis-Comeback. In Wimbledon trifft Suárez Navarro in Runde eins auf die Weltranglistenerste Ashleigh Barty aus Australien.

