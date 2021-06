Publiziert 08/06/2021 Am 08:07 GMT | Update 08/06/2021 Am 08:09 GMT

Damals besiegte sie im Final-Match Angelique Kerber mit 6:4, 4:6, 6:1 und sicherte sich Gold im Einzel.

Fünf Jahre später hätte die Puerto-Ricanerin nun bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio die Mission Gold erneut starten können. Doch aus diesem Traum wurde leider nichts, wie die 27-Jährige über "Instagram" bekanntgab.

"Ich habe keine guten Nachrichten zu verkünden: Vor etwa einer Woche habe ich mich meiner zweiten Schulteroperation unterzogen und das bringt mich in die Position, dass ich in diesem Jahr nicht an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen kann. Es war eine sehr schwierige Entscheidung, die ich schweren Herzens getroffen habe", verkündete die Athletin.

French Open Der Fall Federer: Braucht es eine neue Grand-Slam-Regel? VOR 11 STUNDEN

Für die Überraschungs-Olympiasiegerin von Rio sei diese Entscheidung jedoch alternativlos gewesen.

Puig: "Konnte nicht länger als zehn Minuten spielen"

"Mein Team und ich denken langfristig und versuchen, meine Karriere für so lange wie möglich andauern zu lassen. Ich hoffe, die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu spielen", äußerte sich Puig zu den Beweggründen ihres frühzeitigen Saison-Aus.

"Das war einer der Gründe und ein weiterer war, dass niemand mit Schmerzen spielen möchte. Und der Schmerz war so stark, dass ich nicht länger als zehn Minuten auf dem Platz verbringen konnte", machte die Spielerin deutlich.

Puig ist derzeit auf Platz 168 gelistet und spielte zuletzt bei den French Open 2020 im September auf der WTA Tour. Wie die Puerto-Ricanerin preisgab, werde sie erst im kommenden Jahr ihr Comeback geben. "Natürlich werde ich es sehr vermissen, aber ich freue mich bereits darauf, 2022 auf den Platz zurückkehren zu können", so der Tennis-Star optimistisch.

Das könnte Dich auch interessieren: Murray verteidigt Federer und bringt interessanten Vergleich ins Spiel

Bittere Pille im Achtelfinale: Das muss Struffs nächster Schritt sein

Olympia Tokio 2020 Doch kein Olympia-Einsatz? Federer streut Zweifel 31/05/2021 AM 22:43