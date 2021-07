2008 in Peking hatte Federer Gold im Doppel mit Stan Wawrinka gewonnen, 2012 in London folgte Silber im Einzel. Das Turnier in Rio 2016 verpasste er verletzungsbedingt. Der dreimalige Grand-Slam-Champion Wawrinka hatte am vergangenen Dienstag wegen der Folgen einer Fuß-OP seinen Verzicht auf Olympia erklärt.

Insgesamt umfasst das Schweizer Olympia-Aufgebot 116 Sportlerinnen und Sportler; damit stellen die Eidgenossen die größte Delegation seit den Spielen in Atlanta 1996. Als Zielsetzung gab Chef de Mission Ralph Stöckli mehr als sieben Medaillen aus.

(SID)

