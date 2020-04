Den Auftakt machen die All England Championships in Wimbledon. Die 2020 abgesagte 134. Ausgabe soll nun vom 28. Juni bis 11. Juli 2021 ausgetragen werden.

Am 23. Juli wird dann das Olympische Feuer entzündet. Und da der Zeitplan von 2020 mit einem Jahr Verschiebung übernommen werden dürfte, heißt es schon ab dem 24. Juli Aufschlag für die besten Tennisspielerinnen und Tennisspieler in Tokio.

Schon am 9. August folgt der nächste Höhepunkt mit den Masters-Turnieren in Montréal bzw. Toronto und im Anschluss in Cincinatti. Und den Abschluss des heißen Sommers bildet dann mit den US Open in New York ein weiteres Grand Slam Turnier.

Mögliche Rückkehr zur Normalität

Für die besten Tennisspielerinnen und Tennisspieler der Welt wären es anstrengende Wochen, aber auch eine Rückkehr zur Normalität. Denn im Moment ruht das Geschehen. Wann es weitergehen kann, ist unklar.

Während auch für das Jahr 2020 die US Open offiziell noch nicht abgesagt sind, ist New York eine der am stärksten betroffenen Regionen der Pandemie. Die Stadien in Flushing Meadows sind zu Notfalllagern umfunktioniert worden.

