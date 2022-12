"Eine olympische Medaille, vor allem Gold, ist immer ein großer Wunsch", sagte Djokovic dem serbischen Fernsehen.

Während der 35-Jährige mehr Wochen als Weltranglistenerster verbracht hat als jeder andere Spieler der Geschichte bisher, verfolgt ihn der Misserfolg auf der Olympischen Bühne. Bei vier Teilnahmen erzielte Djokovic in Peking das beste Ergebnis, als er Bronze gewann.

Beim Halbfinale in Tokio 2021 hatte er die vorerst letzte Gelegenheit, scheiterte jedoch an Zverev. Rückblickend sah sich Djokovic vor dem Duell mit dem Deutschen jedoch in einer schlechten Verfassung:

"Ich habe mein Match gegen Zverev in Tokio viele Male zurückgespult und versucht herauszufinden, was schief gelaufen ist", sagte der Serbe. "Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt hervorragend gespielt, aber ich hatte das Gefühl, dass ich sowohl mental als auch körperlich am Ende war."

Paris 2024 in legendärer Spielstätte

Das Tennisturnier der Olympischen Spiele in Paris wird im legendären Roland-Garros-Stadion ausgetragen werden. Beim Turnier im übernächsten Jahr dürfte Djokovic jedoch von der nächsten Generation gefordert werden - der Serbe wird zum Zeitpunkt der Spiele bereits 36 Jahre alt sein.

Besonders Casper Ruud wird als König des Sandplatzes gehandelt, während der dänische Hoffnungsträger Holger Rune ein anderer ist, der sich auf Sand wohl fühlt und einen großen Masters-Finalsieg gegen Djokovic vorzuweisen hat.

