"Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich hervorragend gespielt", analysierte Djokovic die Partie gegen Zverev 2021 gegenüber "Radio Television Serbia": "Aber ich hatte das Gefühl, dass ich sowohl mental als auch körperlich erschöpft war."

Djokovic hatte das Gefühl, dass er für das Event in Tokio, welches zu Beginn der Hartplatzsaison ausgetragen wurde, nicht ausreichend vorbereitet gewesen war.

Trotz 21 Grand-Slam-Trophäen und 89 ATP-Titeln blieb dem Serben Olympisches Gold in seiner Karriere bislang verwehrt. Der Traum vom Triumph besteht jedoch nach wie vor. "Eine olympische Medaille, insbesondere Gold, ist immer ein großer Wunsch", gestand der Rechtshänder, der am vergangenen Wochenende beim ATP-Turnier in Tel Aviv im Finale gegen Marin Cilic (6:3, 6:4) den Titel einfuhr und nun in Astana die nächste Trophäe anpeilt.