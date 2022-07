"Ich muss aus dem Turnier aussteigen. Wie gestern jeder sehen konnte, hatte ich Schmerzen im Bauchbereich. Es hat sich bestätigt, dass ich dort einen Riss habe", erklärte Rafael Nadal auf einer eigens für den Ausstieg einberufenen Pressekonferenz im All England Club.

Er habe den ganzen Tag über die Entscheidung nachgedacht, "aber es ergibt keinen Sinn, weiterzumachen", so Nadal. "Es ist offensichtlich, dass die Verletzung schlimmer werden würde, wenn ich weiterspiele."

Seiner Einschätzung nach sei er nicht mehr in der Lage, "zwei Matches unter diesen Umständen zu gewinnen. Ich kann nicht mit dem nötigen Speed servieren, weil der normale Bewegungsablauf dafür nicht funktioniert."

Diese Erkenntnis habe ihn in dem Schritt bestärkt, seine Teilnahme am Halbfinale gegen Nick Kyrigos am Freitag abzusagen.

Nadal rechnet mit drei bis vier Wochen Pause

"Ich kann es nicht riskieren, zwei oder drei Monate auszufallen, denn das wäre hart für mich", betonte der 36-Jährige.

Auch der Turnierveranstalter reagierte umgehend auf die Entscheidung des Superstars. "Vielen Dank für ein weiteres Jahr mit unvergesslichen Momenten bei den Championships. "Wir wünsche dir eine rasche Genesung", schrieben die Organisatoren auf Twitter.

Er rechne damit, "drei bis vier Wochen" auszufallen bei dieser Art von Verletzung, erläuterte Nadal. "Ich hoffe, dass diese drei oder vier Wochen reichen, um danach meinem Plan zu folgen."

Nadal - Abbruch deutete sich an

Wenngleich Nadal und seine Fans anderes gehofft hatten, kam der Rückzug nicht überraschend.

Nadal auf Nachfrage von Eurosport Italien eingeräumt. Bereits nach dem Viertelfinalerfolg gegen Taylor Fritz hatte der 36-Jährige erklärt, nicht zu wissen, ob er gegen Kyrgios antreten könne. "Ich weiß es nicht und kann ihnen da keine klare Antwort geben", hatteeingeräumt.

Nun herrscht Klarheit.

Das Turnier geht ohne den Champion von 2008 und 2010 weiter.

Damit steht fest, dass Nadal den Traum vom Grand Slam, dem Gewinn aller vier Major-Wettbewerbe in einer Saison, in diesem Jahr nicht weiterverfolgen kann.

